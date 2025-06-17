Afyonkarahisar’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

UYUŞTURUCU OPERASYONU

Afyonkarahisar’da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yolcu otobüsünde gerçekleştirdikleri kontrollerde 5 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde yakaladı. Bu operasyon, kentteki uygulama noktasında dikkat çeken bir uyuşturucu denetimi olarak kayıtlara geçti.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Otobüsle yolculuk yapan bir kişinin üst araması sırasında, 5 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde bulundu. Yapılan ilk incelemelerde bu maddelerin uyuşturucu içerdiği tespit edildi. Gözaltına alınan F.B. isimli şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

CEZA ALDI

F.B., çıkarıldığı mahkemece “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Emniyet yetkilileri, uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerin süreceğinin altını çizdi.