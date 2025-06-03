Afyonkarahisar’da Uyuşturucu Suçundan Yakalandı

UYUŞTURUCU TİCARETİ SUÇUNDA YAKALANDI

Afyonkarahisar’da uyuşturucu ticareti suçuyla 15 yıl hapis cezası bulunan bir kişi, polis tarafından ele geçirildi. Yapılan araştırmalara göre, İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanması için harekete geçti. İncelemeler sonucunda, Ö.Ç. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 15 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, şüphelinin izini sürerek onu kent merkezinde yakaladı ve gözaltına aldı. Şahidın işlemleri tamamlandıktan sonra Dinar ilçesindeki cezaevine gönderildi.