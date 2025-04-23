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Afyonkarahisar’da Uyuşturucu Yapan Şahıs Yakalandı

Uyuşturucu Üreten Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar’da evinde kurduğu iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu yetiştiren bir kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kent merkezinde yaşayan M.K. adlı şahıs hakkında gelen ihbarlar üzerine harekete geçti.

Baskın Düzenlendi

Belirlenen bilgi doğrultusunda ekipler, M.K.’nın evine baskın düzenledi. Yapılan aramalarda iklimlendirme sistemi ile birlikte 3 kök kenevir ve 2 litre sıvı gübre ele geçirildi. Olay sonrasında M.K., jandarma tarafından gözaltına alındı.

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