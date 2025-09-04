Haberler

Afyonkarahisar’da Uyuşturucudan Üç Tutuklandı

Uyuşturucu Operasyonu Sonucu 3 Kişi Tutuklandı

Afyonkarahisar’da polis ekipleri tarafından düzenlenen bir operasyonda, uyuşturucu maddelerle yakalanan üç kişi tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen trafik uygulamasında bir otomobil şüphe üzerine durduruldu ve arama yapıldı.

Uyuşturucu Maddeler Ele Geçirildi

Yapılan aramada, araç içerisinde 20,45 gram uyuşturucu madde, 16 adet sentetik ecza maddesi ve bir peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde bulundu. Olayın ardından, araçta bulunan H.E., R.B.A. ve Ö.K. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Şahıslar Cezaevine Gönderildi

Adli işlemlerin ardından, gözaltındaki şahıslar mahkemeye sevk edildi ve mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

