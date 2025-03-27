Afyonkarahisar’da Video Konferansla Ramazan Tedbirleri Görüşüldü

TOPLANTIDE BAYRAM TEDBİRLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Afyonkarahisar’da Ramazan Bayramı öncesinde alınacak tedbirler üzerine bir toplantı düzenlendi. Toplantıya, Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın liderliğinde gerçekleştirilen, 81 ilde eş zamanlı olarak video konferans sistemi ile katılan isimler arasında yer aldı. Ayrıca, İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, İl Jandarma Komutanı Albay Tolga Yağan ve vali yardımcıları da toplantıya katılım sağladı.

EGE BÖLGESİ’NDE TRAFİK TEDBİRLERİ MASAYA YATIRILDI

Video konferansın ardından, il genelinde Ramazan Bayramı ile ilgili alınacak tedbirler detaylı bir şekilde incelendi. Toplantıda, özellikle Ege Bölgesi’nin ulaşım merkezlerinden biri olan Afyonkarahisar’da trafikle ilgili alınması gereken önlemler titizlikle değerlendirildi. Açıklamalar, bu süreçte düzenin sağlanması ve bayram döneminde yaşanabilecek yoğunluğun yönetilmesi açısından büyük önem taşıyor.