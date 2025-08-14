Afyonkarahisar’da Yangın Kontrol Altına Alındı

AFYONKARAHİSAR’DA YANGIN ÇIKTI

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde örtü yangını meydana geldi. Yangın, Tınaztepe beldesindeki dağlık alanda, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı ortaya çıktı.

EKİPLER HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Yangının ihbar edilmesi üzerine, bölgeye orman işletme müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile birlikte 2 helikopter yönlendirildi. Ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına almayı başardı. Yangında yaklaşık 20 hektar alanda ağaçlık bölgelerin de dahil olduğu zarar meydana geldi.