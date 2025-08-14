Haberler

Afyonkarahisar’da Yangın Kontrol Altına Alındı

AFYONKARAHİSAR’DA YANGIN ÇIKTI

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde örtü yangını meydana geldi. Yangın, Tınaztepe beldesindeki dağlık alanda, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı ortaya çıktı.

EKİPLER HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Yangının ihbar edilmesi üzerine, bölgeye orman işletme müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile birlikte 2 helikopter yönlendirildi. Ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına almayı başardı. Yangında yaklaşık 20 hektar alanda ağaçlık bölgelerin de dahil olduğu zarar meydana geldi.

Muratpaşa’da Yangın, İtfaiye Kurtardı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir binada çıkan yangında itfaiye, alevlere müdahale ederek söndürdü. İçerideki iki köpek ise ekipler tarafından kurtarıldı.
Pazaryeri’nde Yangın Kontrol Altına Alındı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki tarım arazisinde çıkan yangın, zamanında müdahale sayesinde ormanlık alana ulaşmadan kontrol altına alındı. Yangın sırasında bir kulübe zarar gördü, ekipler bir kaplumbağayı kurtarıp doğaya geri bıraktı.

