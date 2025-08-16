Haberler

Afyonkarahisar’da Yangın Kontrol Altına Alındı

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Afyonkarahisar’da, ormanlık bir bölgedeki yangın kontrol altına alınıyor. Yangında yaklaşık 150 hektar alanın zarar gördüğü belirtiliyor. Yangın, Bolvadin ilçesine bağlı Kemerkaya köyü Yedikapı mevkisinde otların tutuşması sonucu çıktı. Kısa sürede yayılan alevler ormana sıçradı ve müdahaleler güneş batana kadar hem havadan hem de karadan sürdü.

HIZLI MÜDAHALE İLE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Uzun süre kontrol altına alınamayan yangın, gece saatlerinde de devam etti. Ancak yangının gerçekleştiği alandan olumlu haberler geldi. Çok sayıda ekibin yanı sıra köylülerin de yoğun çabalarıyla yangın, bu sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Yetkililer, olayda yaklaşık 150 hektar otluk ve bozuk orman alanının zarar gördüğünü aktardı.

