Afyonkarahisar’da Yangın Kontrol Altına Alındı

POLİS EKİPLERİ YANGINA MÜDAHALE ETTİ

Afyonkarahisar’da devriye yapan polis ekipleri, tarlada meydana gelen yangına müdahale ederek alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Olay, Emirdağ ilçesindeki Alibeyce köyü civarında gerçekleşti.

DUMANLARI FARK EDEN POLİS EKİPLERİ HIZLA HAREKETE GEÇTİ

Alınan bilgilere göre, devriye gezen polis ekipleri yol kenarındaki tarladan yükselen dumanları fark etti. Hızla araçlarda bulunan yangın tüplerini alarak yangına müdahale ettiler. Polislerin zamanında yaptığı müdahale sayesinde alevler, diğer tarlalara sıçramadan söndürüldü.

Azerbaycan Ve Ermenistan Liderleri Birleşti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Çin'in Tiencin kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde bir toplantı gerçekleştirdi.
Uyum Haftası Başladı, İyi İnsan Yetiştireceğiz

Türkiye'de 2025-2026 eğitim yılı için uyum haftası başladı. İstanbul Bakırköy'deki törende, İl Milli Eğitim Müdürü, iyi bireyler yetiştirmenin önemine dikkat çekti.

