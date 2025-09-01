Afyonkarahisar’da Yangın Kontrol Altına Alındı

POLİS EKİPLERİ YANGINA MÜDAHALE ETTİ

Afyonkarahisar’da devriye yapan polis ekipleri, tarlada meydana gelen yangına müdahale ederek alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Olay, Emirdağ ilçesindeki Alibeyce köyü civarında gerçekleşti.

DUMANLARI FARK EDEN POLİS EKİPLERİ HIZLA HAREKETE GEÇTİ

Alınan bilgilere göre, devriye gezen polis ekipleri yol kenarındaki tarladan yükselen dumanları fark etti. Hızla araçlarda bulunan yangın tüplerini alarak yangına müdahale ettiler. Polislerin zamanında yaptığı müdahale sayesinde alevler, diğer tarlalara sıçramadan söndürüldü.