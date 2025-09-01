Haberler

Afyonkarahisar’da Yangın Kontrol Altına Alındı

POLİS EKİPLERİNDEN YANGINA HIZLI MÜDAHALE

Afyonkarahisar’da devriye yapan polis ekipleri, bir tarlada meydana gelen yangına müdahale ederek alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Olay, Emirdağ ilçesinin Alibeyce köyü yakınlarında gerçekleşti.

YANGININ ÇIKTIĞI YERDEKİ DURUM

Elde edilen bilgilere göre, devriye gezen polis ekipleri yol kenarındaki tarladan dumanlar yükseldiğini fark etti. Hızla hareket eden ekipler, araçlarında bulunan yangın tüpleriyle yangına müdahale etti ve alevleri söndürmeyi başardı. Polislerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, diğer tarlalara sıçramadan kontrol altına alındı.

