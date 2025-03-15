Afyonkarahisar’da Yangınla Kullanılamaz Hale Gelen Tandır

YANGINDA TANDIR KÜL OLDU

Afyonkarahisar’da bir evin bahçesinde yer alan tandır çıkan yangında tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiyenin etkin müdahalesi ile çevredeki alanlara sıçramadan söndürüldü. Olay, Şuhut ilçesine bağlı İsalı köyünde gerçekleşti.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Köydeki bir evin bahçesinden duman yükseldiğini gören köy halkı, durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Olay yerine ulaşan ekipler, bahçedeki tandır evinin alev aldığını tespit ederek hızlı bir şekilde yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık otuz dakika süren çabası ile kontrol altına alındı.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Yangın, tandır evinin yanındaki diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Olayda, herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı; ancak maddi hasar meydana geldi.