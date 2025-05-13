Haberler

Afyonkarahisar’da “Yaşayan Miras” Festivali Yapılacak

YAŞAYAN MİRAS FESTİVALİ AFYONKARAHİSAR’DA GERÇEKLEŞECEK

Afyonkarahisar’da “Yaşayan Miras” festivali düzenleniyor. Valilikten alınan bilgilere göre, unutulmaya yüz tutmuş sanatların yaşatılması ve yürütülmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen festival, valiliğin desteğiyle hayata geçiriliyor. Festivalde, geleneksel el sanatları olan keçecilik, taş işlemeciliği, kök boyama, halı dokumacılığı, baston yapımı, geleneksel yay yapımı, ipek koza çiçek yapımı, ebru, geleneksel giysili bebek yapımı ve filografi gibi birçok alanda, Kültür ve Turizm Bakanlığınca getirilen sanatçılar yer alacak.

KONSERLER VE ETKİNLİKLER DOLU DOLU

Festival, 15 Mayıs Perşembe günü İhsaniye ilçesindeki Ayazini köyünde Ferhat Göçer konseriyle başlayacak. Etkinlik süresi boyunca, el sanatları ustalarının performansları, Türk Süsleme Sanatları sergileri, Uğur Demirezen’in Karagöz gösterisi, Ekin Uzunlar konseri ve yerel sanatçıların müzik dinletileri düzenlenecek. Festival kapsamında, konser etkinliklerine katılmak isteyenler için Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlük Önü ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Üniversite Cami önünden 18.30-19.00 saatlerinde ücretsiz servis hizmeti sunulacak.

ÖNEMLİ

Haberler

Van’da Asayiş Toplantısı Yapıldı

Van'da gerçekleştirilen toplantıda Vali Ozan Balcı, ildeki güvenlik durumu hakkında bilgiler verdi. 5 bin 138 polis ve 4 bin 473 jandarma, çeşitli suçlarla etkin şekilde mücadele ediyor.
Haberler

Hollanda’dan Hacı Adayları Beyşehir’e Geldi

Hollandalı bisikletçiler Fenna Elisavan Selm ve Fleur Anelore Kalthuıs, Beyşehir'deki bisiklet evini ziyaret etti. Ayrıca, hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.