Afyonkarahisar’da “Yaşayan Miras” Festivali Yapılacak

YAŞAYAN MİRAS FESTİVALİ AFYONKARAHİSAR’DA GERÇEKLEŞECEK

Afyonkarahisar’da “Yaşayan Miras” festivali düzenleniyor. Valilikten alınan bilgilere göre, unutulmaya yüz tutmuş sanatların yaşatılması ve yürütülmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen festival, valiliğin desteğiyle hayata geçiriliyor. Festivalde, geleneksel el sanatları olan keçecilik, taş işlemeciliği, kök boyama, halı dokumacılığı, baston yapımı, geleneksel yay yapımı, ipek koza çiçek yapımı, ebru, geleneksel giysili bebek yapımı ve filografi gibi birçok alanda, Kültür ve Turizm Bakanlığınca getirilen sanatçılar yer alacak.

KONSERLER VE ETKİNLİKLER DOLU DOLU

Festival, 15 Mayıs Perşembe günü İhsaniye ilçesindeki Ayazini köyünde Ferhat Göçer konseriyle başlayacak. Etkinlik süresi boyunca, el sanatları ustalarının performansları, Türk Süsleme Sanatları sergileri, Uğur Demirezen’in Karagöz gösterisi, Ekin Uzunlar konseri ve yerel sanatçıların müzik dinletileri düzenlenecek. Festival kapsamında, konser etkinliklerine katılmak isteyenler için Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlük Önü ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Üniversite Cami önünden 18.30-19.00 saatlerinde ücretsiz servis hizmeti sunulacak.