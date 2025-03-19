Afyonkarahisar’da Zehir Taşıyan Şüpheli Yakalandı

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Afyonkarahisar’da jandarma ekipleri, bir şahsı şüphe üzerine durdurup üst araması yaparken yanındaki zehir dolu poşeti ele geçirdi. Olay, Emirdağ ilçesinde gerçekleşti.

ELİNDEKİ POŞETTE TEHLİKELİ MADDELER

Dereköy köyü yolunda devriye atan jandarma, durumu şüpheli buldukları bir kişiyi durdurdu. Yapılan üst araması sonucunda, söz konusu şahsın elindeki poşette 1 adet sigara jelatini içerisinde 0.6 gram metamfetamin, 101 gram esrar ve 8.10 gram kokain bulundu. Olay sonrasında şahsın gözaltına alındığı bildiriliyor.