Afyonkarahisar’da Zirai Don Hasarı Var

ZİRAİ DON OLAYI HASARA YOL AÇTI

Afyonkarahisar’da meydana gelen zirai don olayı, tarım alanlarında ciddi hasarlar doğurdu. Üreticilerden alınan ihbarlar doğrultusunda il merkezi ve ilçelerde hasar tespit çalışmaları yürütülüyor. Bu çalışmalar, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştiriliyor.

ÜRETİCİLER YETKİLİLERE BAŞVURDU

Afyonkarahisar’da etkili olan zirai don, tarım arazilerinde kayıplara neden oluyor. Tarım üreticileri, olumsuz hava koşullarının ürünlerinde yarattığı zararların tespit edilmesi için yetkililere başvuruda bulundu. İl ve ilçe müdürlüklerinin işbirliğiyle, teknik ekipler sahada incelemelerine devam ediyor.