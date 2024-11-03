Afyonkarahisar’daki Banka Hırsızlığı Olayı Başladı

BELÇİKA’DAN HIRSIZLIK ŞİKAYETİ

Belçika’da yaşayan gurbetçi çift, Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde bir kamu bankasına ait kiralık kasada sakladıkları yaklaşık 8 kilo altınlarının çalındığına yönelik şikayette bulundu. Bunun yanı sıra, S.F.K. adlı bir müşteri de 14 milyon lira değerindeki altın ve ziynet eşyasının çalındığını bildirerek şikayetçi oldu. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan emekli bankacı M.A.K. (46) tutuklandı.

ALTINLARIN ÇALINMA ŞEKLİ

İddialara göre, R.Ö. ve Ü.Ö. çifti, daha önce kasalara yaklaşık 8 kilo altın bıraktıktan sonra, 11 Ekim’de Bolvadin’e gelerek altınlarının bir kısmını almak istedi. Kasa odasına inen R.Ö., altınların yerinde olmadığını fark edince yetkilileri çağırdı. Yapılan incelemeler sonucunda kasalardan birinin boş olduğu belirlendi. R.Ö. hemen avukatıyla birlikte emniyete giderek şikayette bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri kasada aile üyeleri dahil birçok kişinin parmak izlerini buldu ve savcılık geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

İKİNCİ ŞİKAYET VE GÖZALTILAR

Aynı bankada kiralık kasası olan S.F.K., 24 Ekim’de emniyete gelerek kiralık kasasında bulunan 14 milyon lira değerindeki altın ve ziynetlerinin çalındığına ilişkin şikayette bulundu. Polis, her iki şikayet üzerine bankadaki kamera kayıtlarını inceledi. İnceleme sonucunda M.A.K. ve banka çalışanları Ş.B. (49) ile V.E.D. (29) gözaltına alındı. Ayrıca, kasaları açan çilingirin ifadesine de başvuruldu. S.F.K.’nin çalınan ziynet eşyalarının haziranda emekli olan, bankanın kiralık kasalarından sorumlu olan M.A.K. tarafından alındığı tespit edildi. M.A.K. ‘Nitelikli hırsızlık’ suçlamasıyla tutuklanırken, Ş.B. ve V.E.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Her iki hırsızlık olayıyla ilgili soruşturmalar devam ediyor.