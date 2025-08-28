Afyonkarahisar’daki Kazada 4 Kişi Yaralandı

KAZA AYNI AİLEDEN 4 YARALIYLA SONUÇLANDI

Afyonkarahisar’da meydana gelen kazada, otomobilin tıra çarpması sonucu aynı aileden dört insan yaralandı. Olay, Bayat ilçesindeki Tavşantepe mevkiinde gerçekleşti.

TIRLA ÇARPIŞMA NEDENİ BELİRSİZ

Edinilen bilgilere göre, A.Y. yönetimindeki 60 ACM 063 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle Y.A.’nın kullandığı tıra çarptı. Kazada otomobil sürücüsü M.Y., B.M.Y. ve T.Y. yaralandı. Yaralılar, çevredeki insanların hızlı hareket etmesi sayesinde olay yerine ulaşan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazanın ardından jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.