Afyonkarahisar’daki Kazada 4 Kişi Yaralandı

KAZA AYNI AİLEDEN 4 YARALIYLA SONUÇLANDI

Afyonkarahisar’da meydana gelen kazada, otomobilin tıra çarpması sonucu aynı aileden dört insan yaralandı. Olay, Bayat ilçesindeki Tavşantepe mevkiinde gerçekleşti.

TIRLA ÇARPIŞMA NEDENİ BELİRSİZ

Edinilen bilgilere göre, A.Y. yönetimindeki 60 ACM 063 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle Y.A.’nın kullandığı tıra çarptı. Kazada otomobil sürücüsü M.Y., B.M.Y. ve T.Y. yaralandı. Yaralılar, çevredeki insanların hızlı hareket etmesi sayesinde olay yerine ulaşan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazanın ardından jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Altay Ve Aras Kargo İş Birliği Yapıyor

İzmir'in Altay kulübü, Aras Kargo Spor Kulübü ile voleybol iş birliği için anlaşma görüşmelerine başladı. Bu çerçevede, Altay, Aras Kargo'ya spor salonu inşa edecek.
Afyonspor Sorunları Aşılamadı Ve İddialar Var

Afyonspor, transfer yasağı nedeniyle zorluklar yaşıyor. Futbolcular ve aileleri, yasağı kaldırmak için finansal destek arıyor. Ayrıca, teknik direktörün kampı terk ettiği bildirildi.

