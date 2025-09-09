Afyonkarahisar Defterdarlığı Denetim Yapıyor

DİJİTAL EKONOMİ İLE MÜCADELE ADIMLARI

Afyonkarahisar Defterdarlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele etme amacında tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kağıdı ve alkollü içkiler sektöründe faaliyet gösteren üretici veya ithalatçı firmaların takibine yönelik denetim yapıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), vergi güvenliğini sağlamak için bu sektördeki denetimlerini Afyonkarahisar’da sürdürüyor.

DENETİMLERİN BAŞLANGICI VE UYGULAMALAR

Vergi kayıplarını ve kaçaklarını önlemek amacıyla bu yükün adaletli ve dengeli bir şekilde dağıtılması hedefleniyor. Bu denetimsellik çerçevesinde, Defterdar İbrahim Gündüz liderliğindeki defterdarlık denetim ekipleri, saat 21.00 ile 03.00 arasında alkollü mekanlar ve eğlence merkezlerinde hasılat ve kayıt dışılıkla mücadele denetimleri gerçekleştiriyor. Yapılan denetimlerde, hasılat kayıplarının yanı sıra adisyonların eksik düzenlenmesi ve harici pos cihazlarının kullanıldığı belirleniyor. Gelecek süreçte denetimlerin sıklıkla devam edeceği bildiriliyor.

Alkollü mekanlarda fiş ve fatura alma ve verme düzenlerine uyulmasının, yasal düzenlemelerin eksiksiz yerine getirilmesinin önemini vurgulayan defterdarlık yetkilileri, bu konulara dikkat etmeyen müşteriler ve işletme sahipleri için ağır cezai müeyyide uygulanacağı konusunda uyarıyor.