Afyonkarahisar Engelliler Festivali Başladı

AFYONKARAHİSAR ENGELLİLER FESTİVALİ BAŞLADI

Afyonkarahisar’da engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen Engelliler Festivali, yapılan yürüyüş ile start aldı. Festival, Afyonkarahisar Engelliler Platformu öncülüğünde ve Afyonkarahisar Valiliği’nin desteği ile gerçekleştiriliyor.

YÜRÜYÜŞLE BAŞLADI

Kent merkezinde gerçekleşen etkinlikte, platforma bağlı dernek üyeleri ve protokol üyeleri, ellerinde döviz ve pankartlarla Zafer Meydanı’na yürüdü. Grubun taşıdığı dövizler, engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekti. Ayrıca bazı protokol üyeleri özel gözlükler takarak, yürüyüş sırasında görme engelli bireylerin karşılaştığı zorluklara uygulamalı olarak dikkat çekti.

KONUŞMALAR VE ETKİNLİKLER

Festivalde, AK Parti Milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven ve Ali Özkaya da yer aldı. Afyonkarahisar Engelliler Platformu Başkanı Mesut Yurt, burada yaptığı konuşmasında, “engelli bireylerin yaşadıkları sorunların toplumun ve kamu kurumlarının sağlayacağı destekler ile çözüme kavuşacağını” ifade etti. Festivaller, yapılan konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi ve konser etkinlikleri ile sona erdi.