Afyonkarahisar Engelliler Festivali Yürüyüşle Başladı

ENGELLİLER FESTİVALİ YÜRÜYÜŞ İLE BAŞLADI

Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen Engelliler Festivali, engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan bir yürüyüşle başladı. Festival, Afyonkarahisar Engelliler Platformu’nun öncülüğünde ve Afyonkarahisar Valiliği’nin desteği ile düzenlendi. Kent merkezinde, platforma bağlı dernek üyeleri ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüş, oldukça etkileyici bir atmosfer yarattı.

ENGELLİLERİN SORUNLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Yürüyüş sırasında, katılımcılar ellerinde döviz ve pankartlar taşıyarak, engelli bireylerin sorunlarını gündeme getirdi. Zafer Meydanı’na kadar yürüyen grup, taşıdıkları dövizlerle dikkat çekti. Aralarında bazı protokol üyelerinin de bulunduğu katılımcılar, taktıkları özel gözlükler ile görme engelli bireylerin yaşadığı zorluklara uygulamalı olarak vurgu yaptılar.

Afyonkarahisar Engelliler Platformu Başkanı Mesut Yurt, festivaldeki konuşmasında engelli bireylerin yaşadığı sorunların, toplum ve kamu kurumlarının vereceği desteklerle çözüme ulaşabileceğini aktardı. Festival, konuşmaların ardından düzenlenen halk oyunları gösterisi ve konserle sona erdi.