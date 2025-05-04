Afyonkarahisar Festivalleri, Dostluğu Sergiliyor

TÜRKİYE-ÇEKYA DOSTLUĞU YANSITAN FESTİVALLER

Türkiye ile Çekya arasındaki dostluğu simgeleyen Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali ve Afyonkarahisar Caz Festivali, her yıl mayıs ayında büyük bir katılımla gerçekleştiriliyor. 24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali, 8 Mayıs’ta sona erecek şekilde Afyonkarahisar Müzesi’nde başladı. Prag’dan 16 sanatçının katılımıyla toplamda 8 konser verileceği belirtiliyor. Ayrıca, 27-31 Mayıs tarihleri arasında yapılacak 25. Afyonkarahisar Caz Festivali’nde de Prag’dan gelen sanatçıların yine 8 konser vermesi planlanıyor.

FESTİVALLERİN DESTEKLENMESİ

Festivallerin Genel Sanat Yönetmenliğini sürdüren Afyonkarahisar Klasik Müzik ve Caz Derneği Başkanı Hüseyin Başkadem, 2005 yılından itibaren Prag Jazz Open Festivalinin organizasyonundan gelen davet ile Afyonkarahisar’daki festivallerin sanatsal işbirliğine başladığını vurguladı. Başkadem, “Prag’daki festival ile kardeş olduk. İki şehir arasındaki dostluğu Afyonkarahisar olarak bir sivil inisiyatif olarak yıllardır kesintisiz devam ettiriyoruz. Çeyrek asra gelen festivallerle Afyonkarahisar’da sanatsal anlamda büyük bir mesafe aldık.” dedi.

SANATIN GÜCÜ

Festival sürecinin çeşitli konserler, söyleşiler, sergiler ve film gösterimleri ile zenginleştiğini belirten Başkadem, “Anadolu’nun da ilk caz festivaliyiz. Organizasyon her yıl büyük ilgi görüyor. Devlet, çok büyük destek veriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı büyük ödülünü verdi.” ifadesini kullandı. Başkadem, “Ben başardım, Afyonkarahisar başardı zaten. Buradaki birçok kurum ve festivalin arkasındaki insanlar bu işi gönülden destekliyor.” diyerek destekleyicilerin önemine dikkat çekti.

PERİ MASALI GİBİ DOSTLUK

Çekyalı müzisyenler tarafından Afyonkarahisar’da verilen konserleri değerlendiren Başkadem, “Sanat, uluslararası değil evrensel. Bu bir peri masalı. Afyonkarahisar ile Prag, yıllardır sanatsal dostluk gerçekleştiriyor.” sözleriyle ortak kültürel bağların altını çizdi. Festivallerle Türk müziği tarihine önemli katkılar sağladıklarını belirten Başkadem, “Buraya hep iyi müzisyenler geliyor. Festival sürecinde bugüne kadar 700 konser verildi. Hepsi de ücretsiz. Afyonkarahisar’daki okullardaki söyleşilerde ise çok sayıda çocuğa ulaşmışız.” dedi.