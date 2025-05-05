Afyonkarahisar Hastanesi’nde Tatbikat Yapıldı

AFYONKARAHİSAR’DA YANGIN TATBİKATI GERÇEKLEŞTİ

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde, yangın senaryosuna dayanan büyük ölçekli bir tatbikat yapıldı. Tatbikata hastane personeli ve hastalar aktif olarak katıldı ve süreç başarılı bir şekilde tamamlandı. Senaryo kapsamında tahliye ve müdahale adımları gerçeğe uygun bir şekilde uygulandı. Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) ekibi, tatbikat sürecini koordineli bir şekilde yönetti.

TATMİKATIN FAYDALARI VE KATILIMCI TEŞEKKÜRLERİ

Tatbikat, personelin farkındalığını artırmakla kalmayıp, aynı zamanda muhtemel bir acil duruma karşı hazır olunduğunu da gözler önüne serdi. Yetkililer, afetlere karşı hazırlıklı olmanın kritik önemi üzerinde durarak, tüm katılımcılara özverili katkılarından dolayı teşekkür etti.