Afyonkarahisar İl Tarım, Denetim Yaptı

DENETİM AMAÇLARI VE KAPSAMI

Halk sağlığını koruma ve vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlama hedefiyle Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, toplu tüketim alanlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Lokanta, restoran, kafeterya ve yemekhane gibi doğrudan tüketiciye hizmet sunan yaklaşık 15 işletme, denetim ekipleri tarafından gözden geçirildi.

DENETİMDE DEĞERLENDİRİLEN UNSURLAR

Denetim sırasında ekipler, hijyen standartlarını, personelin kişisel temizliğini, gıdaların uygun sıcaklıkta saklanmasını, ürünlerin son tüketim tarihlerini, izlenebilirlik belgelerini ve işletmelerin altyapı yeterliliğini detaylı bir şekilde inceledi. Şüpheli görülen ürünlerden numuneler alınıp laboratuvar analizlerine yollandı.

DENETİMLERİN DEVAMI

Yetkililer, yapılan denetimlerin planlı bir şekilde değil, aynı zamanda vatandaşların ihbar ve şikayetleri doğrultusunda da yıl boyunca devam edeceğini belirtti.