Afyonkarahisar Jandarma Operasyonu Gerçekleşti

JANDARMA OPERASYONU SONUCU GÖZALTILAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı ve 5 av tüfeği ele geçirildi. Jandarma, Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören beldesinde ikamet eden bazı kişilerin ruhsatsız silah bulundurduğuna dair bilgiye ulaştı.

ARAMA KARARI VE ELE GEÇİRİLENLER

Bu bilgiler doğrultusunda adli makamlardan arama kararı alındı. H.G., İ.A., S.A., S.A., M.B., S.K.A., U.A.A., M.A. ve A.D. isimli 9 şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, toplamda 5 av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca ve 1 şarjör ele geçirildi.