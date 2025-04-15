Haberler

Afyonkarahisar Jandarma Operasyonu Gerçekleşti

JANDARMA OPERASYONU SONUCU GÖZALTILAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı ve 5 av tüfeği ele geçirildi. Jandarma, Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören beldesinde ikamet eden bazı kişilerin ruhsatsız silah bulundurduğuna dair bilgiye ulaştı.

ARAMA KARARI VE ELE GEÇİRİLENLER

Bu bilgiler doğrultusunda adli makamlardan arama kararı alındı. H.G., İ.A., S.A., S.A., M.B., S.K.A., U.A.A., M.A. ve A.D. isimli 9 şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, toplamda 5 av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca ve 1 şarjör ele geçirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Diyadin’de Sabah Yağmur, Öğle Kar

Diyadin'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, halkı 15 Nisan'da karşılaştıkları bu sürprizle şaşırttı. İlçe bembeyaz bir görüntüye büründü.
Haberler

Bolu’da Kaçakçılık Operasyonu Gerçekleşti

Bolu'da düzenlenen jandarma operasyonlarında 8 ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar 10-11 Nisan'da yapıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.