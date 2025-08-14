Afyonkarahisar Jandarma Trafik Denetimi Yaptı

HAVADAN DENETİM UYGULAMALARI DEVAM EDİYOR

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, karayollarında trafik düzen ve güvenliğini sağlamak amacıyla cayrokopter ile havadan denetim yapıyor. Edinilen bilgilere göre, jandarma ekiplerinin il genelindeki denetim faaliyetleri devam ediyor. Bu kapsamda, Konya-Eskişehir karayolunda havadan bir denetim gerçekleştirildi.

KURAL İHLALLERİ TESPİT EDİLİYOR

Ekipler, kural ihlali yapan araçları cayrokopter yardımıyla tespit edip uygulama noktalarına bildirdi. Belirlenen noktalarda durdurulan araçlar, bir jandarma arama köpeği kullanılarak detaylı bir şekilde arandı. Kural ihlali yaptığı belirlenen sürücülere cezai işlem uygulandı. Havadan denetime, Afyonkarahisar Trafik Şube Müdürü Kıdemli Başçavuş Ali Gören ve diğer yetkililer katılım gösterdi.

DENETİMLER SÜRECEK

Yetkililer, trafik ve asayiş hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve etkinliğinin yükseltilmesi amacıyla bu tür hava destekli denetimlerin devam edeceğini ifade etti.