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Afyonkarahisar Kadın Kooperatifi Tahin Protokolü İmzalandı

BAŞMAKÇI KADIN KOOPERATİFİ İLE ZİNCİR MARKET ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI

Afyonkarahisar Başmakçı Kadın Kooperatifi, 7 kadın üyesiyle doğal ve katkısız tahin ürünlerini zincir bir markette satışa sunma amacıyla bir protokol imzaladı. Protokole, Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı da katıldı. Bu iş birliğiyle, Başmakçı Kadın Kooperatifi’nin tahinleri, sadece Afyonkarahisar ve Denizli değil, diğer şehirlerdeki market raflarında da yer alacak.

ÜRÜNLERİN TÜRKİYE GENELİNE DAĞITILMASI HEDEFİ

Başmakçı Kadın Kooperatifi, sağlığa faydalı ve doğal ürünleriyle dikkat çekiyor. Protokolün imzalanmasıyla birlikte, doğal ve katkısız tahin ürünlerinin Türkiye genelinde satışa sunulması hedefleniyor. Bu adım, kooperatifin ürünlerini daha geniş bir kitleye ulaştırma çabasını artırıyor.

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