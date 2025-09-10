Afyonkarahisar Kamil Miras Lisesi Dersi

Haberler

İLK DERS “YEŞİL VATANI KORUMAK” TEMASINI İÇERİYOR

Afyonkarahisar Kamil Miras Anadolu Lisesi’nde, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci’nin katıldığı “Yeşil Vatanı Korumak” başlıklı bir açılış dersi gerçekleştirildi. Bu ilk dersin amacı, öğrencilere doğanın sunduğu eşsiz kaynakların korunmasının önemi ile çevreye karşı duyarlılıklarının artırılması. Sünnetci, bu konuda öğrencilere, “Gelecek nesillere daha temiz, daha sağlıklı bir dünya bırakmanın sorumluluğu” konusunda bilinçlendirme yaptı.

FİDAN DİKİM TÖRENİYLE DEVAM ETTİ

Sunumların ardından okulun bahçesinde fidan dikim töreni düzenlendi. Bu etkinlikle birlikte, öğrencilerin doğa ile olan bağlarının kuvvetlenmesi ve çevre bilincinin artırılması hedefleniyor. Bu tür etkinlikler, öğrencilere çevre koruma konusundaki sorumluluklarını hatırlatıyor ve uygulamalı bir deneyim sunuyor.

