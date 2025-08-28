Afyonkarahisar-Konya Yolunda Kaza Meydana Geldi

KAZA AYRINTILARI

Afyonkarahisar-Konya kara yolunda Yeşilyurt köyü kavşağında dün akşam saatlerinde meydana gelen feci kazada, Konya’dan Afyonkarahisar yönüne seyreden V.K. yönetimindeki 33 DDJ 756 plakalı tır, karşı yöne geçmeye çalışan Ömer Çınar’ın (52) kullandığı 26 FC 264 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobil kazanın etkisiyle hurdaya dönerken, Ömer Çınar, eşi Nuray Çınar (50) ve kızları A.Ç. (16) yaralandı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kazayı gören diğer sürücüler, durumu hemen sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kalbi duran Ömer ve Nuray Çınar çiftine olay yerinde kalp masajı yaptı. İlk müdahaleden sonra Ömer Çınar, Bolvadin Devlet Hastanesi’ne, Nuray Çınar ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak tüm müdahalelere rağmen çift kurtarılamadı. Hayati tehlikesi devam eden A.Ç. ise Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

ŞOFÖRÜN YAKALANMASI

Kaza sonrası olay yerinden kaçan tır şoförü V.K., jandarmanın takibiyle Manisa’da yakalandı ve gözaltına alındı. Öte yandan, vefat eden Ömer Çınar’ın, Pınarkaya köyünde daha önce muhtarlık yaptığı ve şu anda besicilikle uğraştığı öğrenildi. Kazayla ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma devam ediyor.