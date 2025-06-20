Afyonkarahisar’lı Genç Güreşçiler Başarılar Elde Etti

GENÇ GÜREŞÇİLERİN BAŞARISI

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen U10-14 Kadınlar Türkiye Şampiyonası, Sivas’ta gerçekleştirildi. Afyonkarahisar’ı temsil eden genç güreşçiler, bu şampiyona boyunca önemli başarılara imza attı. Yeşilay Spor Kulübü U13 takımı, Türkiye ikinciliği kupasını kazanarak kulübün güçlü altyapısını ortaya koydu.

BİREYSEL YARIŞMALARDA İKİ ALTIN MADALYA

Bireysel yarışmalarda Zeynep Batı ve Irmak Elekçi, performanslarıyla dikkat çekerek altın madalya kazandı ve şampiyonluk elde etti. Diğer genç sporcular arasında Sultan Deniz, Hasret Akdoğan ve Ecrin Dudu gümüş madalya kazanarak etkileyici bir başarıya imza attı. Ayrıca, Ela Sude Tikit, Ecrin Naz Demirtaş ve Nisanur Çelik, bronz madalya ile ödüllendirildi. Birçok sporcu, sıkletlerinde Türkiye beşincisi olarak önemli bir başarıya ulaştı.

ANTRENÖRLERİN KATKISI

Kadın güreşinin gelişimine öncülük eden antrenörler Hakan Erdoğan ve Neslihan Erdoğan, bu başarıda önemli bir rol oynayarak takdir edildi. Tüm sporcular ve antrenörler, elde ettikleri başarılar dolayısıyla tebrik edildi.