Afyonkarahisar Merkezli 5 İlde Operasyon Yapıldı

AFYONKARAHİSAR MERKEZLİ DOLANDIRICILIK OPERASYONU

Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda 5 ilde 8 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internet aracılığıyla bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık olaylarının engellenmesi için çalışma başlattı. Bu süreçte, bir kişinin sahte araç kiralama internet sitesi üzerinden 948 bin 300 lira dolandırıldığına dair tespitler yapıldı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ekipler, belirlenen 8 şüpheli için Afyonkarahisar merkezli olarak İstanbul, Van, Bursa ve Şanlıurfa’da eş zamanlı bir operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan 8 zanlıdan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dolandırıcılıkla ilgili soruşturma devam ediyor.