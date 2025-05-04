Afyonkarahisar Müftülüğü Temizlik Etkinliği Düzenledi

DİYANET GENÇLİK MERKEZİ’NDEN ANLAMLI ETKİNLİK

Afyonkarahisar Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezi, üniversite öğrencileriyle birlikte cami çevresinde bir temizlik ve fidan dikim etkinliği düzenliyor. Bu etkinlik, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan “Ekibini Kur, İyilikle Değiştir, İyilikle Dönüştür” projesi kapsamındaki çalışmaların bir parçası olarak gerçekleştirildi.

Diyanet Gençlik Merkezi gönüllüleri, Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencileriyle birlikte anlam dolu bir etkinlikte bir araya geldi. Üniversite yerleşkesinde yer alan Diyanet Gençlik Merkezi ve AKÜ Camii çevresinde, çevre kirliliğini önlemek ve alanı güzelleştirmek için çeşitli çalışmalar yapıldı. Göz ardı edilen bölgelerin yeniden hayat bulması amacıyla çiçekler, güller ve meyve fidanları toprakla buluşturuldu.

KİTAPLIK VE ŞADIRVAN TEMİZLENDİ

Etkinlik kapsamında ayrıca, cami kitaplığı ve şadırvanı da temizlenerek, halkın kullanımına hazır hale getirildi. Bu tür etkinlikler, toplumsal bilinci arttırmak ve çevreye duyarlılığı teşvik etmek amacıyla devam edecek.