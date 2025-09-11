Afyonkarahisar, Mükemmel Activite ve Ziyaretçi

AFYONKARAHİSAR, DÜNYA MOTOKROS ŞAMPİYONASI’YLA DÜNYA GÜNDEMİNDE

Afyonkarahisar, 8. kez düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası ve NG Afyon Motofest ile bir kez daha uluslararası platformda öne çıktı. 3 Eylül’de başlayan organizasyon, 550 bini aşkın rekor ziyaretçi sayısıyla dikkat çekti. Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (WMX), Motokros Dünya Şampiyonası (MXGP Türkiye), Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2) ve Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) büyük bir başarıyla tamamlandı. Dünyaca ünlü sporcuların mücadele ettiği bu etkinliklerde, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatıldı.

DÜNYANIN EN İYİ SPORCULARI YARIŞTI

Yarışlarda öne çıkan isimlerden bazıları MXGP’de Jeffrey Herlings, Lucas Coenen ve Romain Febvre; MX2’de ise Simon Lngenfelde, Kay de Wolf ve Sacha Coenen oldu. Kadınlar kategorisinde ise Kiara Fontanesi, Daniela Guillen ve Martine Hughes izleyicilerin ilgisini topladı. EMX250 yarışlarında Francisco Garcia, Janis Martins Reisuli ve Liam Owens成 başarılı performans sergiledi. Ayrıca milli sporcularımız Şakir Şenkalaycı, Yiğit Selek, Burak Arlı, Ahmed Buğra Geren, Aras Yıldırım, Mert Akkafa, Yiğit Kara, Ali Akkafa ve Selen Tınaz da etkinlikte yer alarak ülkemizi temsil ettiler.

KONAKLAMA VE EĞLENCE İMKANLARI GÖZ DOLDURDU

Festival süresince katılımcılara doğayla iç içe konforlu konaklama imkanı sağlamak amacıyla 800 çadır ve 40 karavan kuruldu. Sadece motor sporları değil, müzik ve eğlence de festival boyunca yer aldı. Festival alanında bulunan birçok marka stantları, ziyaretçilere alışveriş yaparak farklı deneyimler sunmanın yanı sıra çeşitli etkinliklerle keyifli anlar yaşattı. Bu olay, Afyonkarahisar turizmine de önemli bir katkı sağladı ve 550 bini aşkın ziyaretçi, şehrin konaklama, yeme içme ve kültürel alanlarında ekonomik hareketlilik yarattı.

AFYONKARAHİSAR’IN ZİYARETÇİLERİNE SıCAK MISAFİRPERVERLİK

Festival boyunca çadır ve karavan alanları, oteller, restoranlar ve yerel işletmeler doluluk oranları ile dikkat çekti. Afyonkarahisar, bu sayede hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tanıtım fırsatı buldu. NG Afyon Motofest, spor ve eğlencenin yanı sıra, Afyonkarahisar’ın ekonomik ve turistik potansiyelini de gözler önüne serdi. 5 gün süren etkinlik, renkli görüntülerle başlayarak akrobasi motosiklet gösterileriyle izleyicilere heyecan dolu anlar sundu. Motokros tutkunlarını, müzikseverleri ve gençleri bir araya getiren bu festival, Türkiye’nin sıcak misafirperverliğini de sergiledi. Sosyal aktiviteler, stantlar ve kültürel buluşmalar sayesinde festival ruhu daha da güçlendirildi.