Afyonkarahisar, Okul Sporlarına Ev Sahipliği Yapacak

AFYONKARAHİSAR EV SAHİPLİĞİNİ YAPIYOR

Afyonkarahisar, Okul Sporları Futbol Genç Erkekler ve Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyor. Müsabakalar, Kocatepe Spor Kompleksi’ndeki futbol sahalarında gerçekleşecek ve şampiyonanın final maçları 16 Mayıs tarihinde Zafer Stadyumu’nda oynanacak. Turnuvanın başlangıcından önce, idareci ve antrenörlerin katılımıyla bir teknik toplantı düzenlendi. Toplantıda, müsabaka kuralları ve organizasyon süreci hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı.

GENÇLERİN GELİŞİMİNE DESTEK

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, şampiyona öncesinde yaptığı açıklamada, sporun gençler üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekti. Kasapoğlu, “Gençlerimizi spor yapmaya teşvik ediyor ve onların gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Okul sporları, öğrencilerimizin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine önemli katkılar sağlıyor. Bu şampiyona da gençlerimizin yeteneklerini sergilemeleri ve takım ruhunu öğrenmeleri için büyük bir fırsat olacak” dedi.