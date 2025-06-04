Afyonkarahisar Olgunlaşma Enstitüsü Sergisi Açıldı

AFYONKARAHİSAR OLUNDUĞU KÜLTÜREL SERGİ

Afyonkarahisar Olgunlaşma Enstitüsü, Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlediği sergiyle yöresel kültürün izlerini modern estetikle bir araya getiriyor. Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’nın katılımıyla gerçekleştirilen sergi, geniş bir ilgi topladı. Etkinlikler kapsamında hazırlanan bu sergi, unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerleri tekrar gün önüne çıkararak katılımcılardan büyük beğeni aldı. Açılışa, Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’nın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Müdür Yardımcısı Fatih Akçil, Şube Müdürü Medeni Buğra gibi önemli katılımcılar ile kurum idarecileri, öğretmenler ve kursiyerler de yer aldı.

TASARIMLARDA GEÇMİŞİN İZLERİ

Enstitü bünyesindeki atölyelerde geçmişin izlerini taşıyan tasarımlar, günümüz teknikleriyle harmanlanarak üretildi. Giyim, nakış ve iğne oyası atölyelerinde geleneksel dokular, modern formlarla buluştu. El sanatları atölyesinde yapılan keçe ve çarpana dokuma çalışmaları da dikkat çekti. Ayrıca dokuma atölyesinde yöresel motifli kumaşlar üretildi. Yiyecek-içecek atölyesinde ise geleneksel Afyon lezzetleri, çağdaş bir yorumla yeniden hayat buldu. Sürdürülebilirlik teması çerçevesinde ekoprint, atık kumaşlardan yapılan tasarımlar ve rölyef çalışmaları, sergiye çeşitli renkler kattı.

KÜLTÜREL MİRASI YAŞATMAK

Sergiyi gezerek çalışmaları yakından inceleyen Vali Yiğitbaşı, “Sandıklarda kalmış kültürümüzü yeniden hayata geçiren ve geleceğe taşıyan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Ziyaretin ardından hatıra fotoğrafı çekimi yapılarak etkinlik sona erdi.