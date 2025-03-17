Afyonkarahisar Polisi Öğrencileri Bilgilendirmeye Devam Ediyor

AFYONKARAHİSAR EMNİYETİNDEN EĞİTİM FAALİYETLERİ

Asayiş ve güvenlik konularında titiz çalışma yürütmesiyle dikkat çeken Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere yönelik bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda, ekipler Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesi konferans salonunda 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerine meslek eğitimi düzenledi.

GÜVENLİK KURALLARI VE MESLEK TANITIMI

Düzenlenen eğitimlerde, kişisel güvenlik kuralları, 112 ve Acil Çağrı hattının etkin kullanımı, trafik kuralları ve güvenli internet kullanımı gibi konularla ilgili bilgiler verildi. Ayrıca, polislik mesleği, mesleğin zorlukları ve polis olmanın adımları hakkında detaylar sunan ekipler, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.