Haberler

Afyonkarahisar Polisi Öğrencileri Bilgilendirmeye Devam Ediyor

AFYONKARAHİSAR EMNİYETİNDEN EĞİTİM FAALİYETLERİ

Asayiş ve güvenlik konularında titiz çalışma yürütmesiyle dikkat çeken Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere yönelik bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda, ekipler Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesi konferans salonunda 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerine meslek eğitimi düzenledi.

GÜVENLİK KURALLARI VE MESLEK TANITIMI

Düzenlenen eğitimlerde, kişisel güvenlik kuralları, 112 ve Acil Çağrı hattının etkin kullanımı, trafik kuralları ve güvenli internet kullanımı gibi konularla ilgili bilgiler verildi. Ayrıca, polislik mesleği, mesleğin zorlukları ve polis olmanın adımları hakkında detaylar sunan ekipler, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

ÖNEMLİ

Haberler

Fatsa’da Bahçede Yanmış Çöp İçinde Ceset Bulundu

Fatsa'da fındık bahçesinde temizlik yapan bir birey, yaktığı çöplerin yanında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haberler

Bursa’da Otobüste Sürpriz Evlilik Teklifi

Bursa'da otobüste bir yaşlı adamın tanımadığı bir kadına evlilik teklifi yapması, yolcular arasında tartışmalara yol açtı; şoför, adamı duraklamadan indirmek zorunda kaldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.