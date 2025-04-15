Afyonkarahisar Rüzgarı Esti Türkiye’de

KARATE ŞAMPİYONASINDA AFYONKARAHİSAR BAŞARISI

Kocaeli’de gerçekleşen Türkiye Minikler Karate Şampiyonası’nda Afyonkarahisar’ın başarıları öne çıkıyor. Türkiye genelinden gelen yaklaşık üç bin 500 sporcunun katıldığı bu etkinlikte, Afyonkarahisar’ı temsil eden minik karateciler, gösterdikleri üstün performansla dikkat çekti. Farklı kulüplerden gelen sporcular, hem bireysel hem de takım kategorilerinde önemli başarılar elde etti.

ŞAMPİYONLARDAN GURURLANDIRAN SONUÇLAR

Şampiyonlar Gençlik ve Spor Kulübü’nün tecrübeli antrenörü Mehmet Güngel’in gözetiminde mücadele eden iki minik sporcu, Türkiye ikinciliği unvanını kazanarak büyük bir gurur yaşattı. 2013 doğumlu Sultan Vermez, bayan kumite 40 kg kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Diğer bir sporcu 2013 doğumlu Asel Sarıgül ise bayan kata dalında Türkiye ikincisi olarak önemli bir başarı elde etti.

SANDIKLI YILDIZ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ BAŞARILARI

Sandıklı Yıldız Gençlik ve Spor Kulübü’nden antrenörleri Doğan Yıldız ile birlikte turnuvaya katılan Mustafa Eren Güder, 2014 doğumlu sporcular arasında bay kata kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak zirveye yerleşti. Aynı kulüpten, Mehmet Çiçek, Mehmet İrfan Akgöz ve Mustafa Eren Güder’den oluşan takım, 2014-2015 doğumlu bay takım kata dalında Türkiye ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attı.