Afyonkarahisar Sucuğu ve Pastırması Tescil Edildi

AFYONKARAHİSAR SUCUĞU VE PASTIRMASI TESCİL ALDI

Afyonkarahisar’ın meşhur sucuğu ve pastırması, Avrupa Birliği’nden tescil aldı. Afyonkarahisar Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Mühsürler, bu durumun şehir için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade ediyor. Coğrafi İşaret Danışmanı Huriye Özener de alınan tescil sayesinde Afyon sucuğu ve pastırmasının Avrupa Birliği’ne ihracatının kolaylaştığını belirtiyor. Afyonkarahisar’da uzun yıllardır üretilen Afyon sucuğu ve pastırması için Ticaret Borsası, Huriye Özener’in desteğiyle Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescil başvurusunu gerçekleştirdi. Avrupa Birliği Komisyonu, 1 gün arayla önce Afyon pastırmasına, ardından Afyon sucuğuna tescil onayı verdi.

İHRACAT POTANSİYELİ ARTIYOR

Türkiye standartlarına uygun denetimlerden geçen ürünler ve firmalar, AB Coğrafi İşaret Tescil Belgesi’ni kullanma hakkına sahip olacak. Böylece tescil amblemi alan firmalar ürünlerini doğrudan Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edebilecek. Afyonkarahisar Ticaret Borsası Başkanı Mühsürler, “Afyon sucuğu ve pastırması için Avrupa Birliği Coğrafi işaretini aldık. Afyon için bir gurur kaynağı. Afyonkarahisar, sınırlarını aştı bu konuda. Bu coğrafi işaretlerin de çok büyük fayda sağlayacağı kanaatindeyim” diyor.

500 MİLYON TÜKETİCİYLE BULUŞACAK

Coğrafi İşaret Danışmanı Huriye Özener, “2 gündür oldukça güzel haberler alıyoruz. Hem Afyon sucuğu hem de Afyon pastırmasının Avrupa Birliği Komisyonu tarafından tescil edilmesi bizim için inanılmaz derecede gurur verici. Neden? Et sektörü ile ilgili 2 ürünümüz artık Avrupa Birliği’nde tescil edildi. Bize şunu soruyorlar, önce onu söyleyeyim. Avrupa Birliği’nde tescil edilen bu ürünlerin bize faydası ne olacak? Türkiye’nin çok güzel bir çeşitliliğe sahip olduğu bir kültür ve coğrafyası var. Bu tescil, Avrupa Birliği ülkelerindeki 500 milyon tüketici ile bu kıymetli ürünlerin buluşmasını sağlayacak. Bu da ihracat ile ilgili kısmı büyük ölçüde açacak” şeklinde konuşuyor.

KAYSERİ’DEN ÖNCE AFYON ALDI

Kayseri’nin Afyonkarahisar’dan daha önce başvuru yaptığını belirten Huriye Özener, “Evet, Kayseri sucuğu başvuru yaptı ama Afyon neden daha hızlı aldı? Aslında Afyon sucuğu ve pastırması ile ilgili çalışmayı yaparken çok uzun soluklu bir çalışma gerçekleştirdik. Sadece Afyon’un özelinde değil, Türkiye’de sucuk ve pastırma üreten illerimizi tek tek ele aldık. Literatür çalışması yaptık ve dolayısıyla bu emeklerin sonucunda bugün hep birlikte bu başarımızı taçlandırmış olduk” diyor.