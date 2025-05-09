Afyonkarahisar Tarım Destek Proje Ekipleri

TOHUM DAĞITIMI VE EKİM İNCELEMESİ

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi teknik ekipleri, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) çerçevesinde üreticilere dağıtılan tohumların ekimini sahada inceleyerek üreticilere teknik bilgilendirme sağlıyor.

YERLİ AYÇİÇEĞİ TOHUMLARININ YAYGINLAŞTIRILMASI

Aynı zaman da yerli ve milli ayçiçeği tohumlarının yaygınlaştırılması amacıyla çeşitli bölgelerde deneme ekimleri yapılıyor. Bu kapsamda Merkez ilçeye bağlı Olucak Köyü’nde yerli tohumla yapılan ekimler yakından izleniyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFİ

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, yapılan bu çalışmalarla hem üreticiye destek olmayı hem de yerli tohumların yaygınlaştırılarak tarımda sürdürülebilirliği artırmayı hedefliyor.