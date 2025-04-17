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Afyonkarahisar TOHM Sporcuları Başarı Elde Etti

AFYONKARAHİSAR TOHM SPORCULARINDAN BAŞARI

Afyonkarahisar Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcuları, 2025 U-20 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası’nda dikkat çekici bir başarı gösterdi. 70 kilogram kategorisinde mücadele eden Umut Talha Uslu, sergilediği etkileyici performansla tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu unvanını kazandı.

BRONZ MADALYALAR AFYONKARAHİSAR’A GURUR GETİRDİ

Ayrıca, 61 kiloda Hasbi Bozca ile 74 kiloda Yasin Uzun, turnuvada bronz madalya kazanarak Afyonkarahisar’a büyük bir gurur yaşattı. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, “Bu başarı bizleri gururlandırdı. Sporcularımızı ve emeği geçen antrenörlerimizi kutluyorum,” şeklinde açıklamalar yaptı.

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