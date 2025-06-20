Afyonkarahisar U10-14 Kadınlar Şampiyonası’nda Başarılar

TÜRKİYE ŞAMPİYONASINDA ÖNE ÇIKAN BAŞARILAR

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Sivas’ta gerçekleşen U10-14 Kadınlar Türkiye Şampiyonası’nda, Afyonkarahisar’ı temsil eden genç güreşçiler önemli başarılar elde etti. Yeşilay Spor Kulübü U13 takımı, Türkiye ikinciliği kupasını kazanarak kulübün altyapı gücünü ortaya koydu.

Bireysel yarışmalar sonucunda, Zeynep Batı ve Irmak Elekçi altın madalyalar kazanarak şampiyonluklarını ilan etti. Ek olarak, Sultan Deniz, Hasret Akdoğan ve Ecrin Dudu gümüş madalya elde ederken; Ela Sude Tikit, Ecrin Naz Demirtaş ve Nisanur Çelik bronz madalyalarının sahibi oldu. Ayrıca, birçok sporcu kendi sıkletlerinde Türkiye beşincisi olarak dikkate değer bir başarı gösterdi.

Kadın güreşinin gelişimine destek veren antrenörler Hakan Erdoğan ve Neslihan Erdoğan da bu başarıda önemli bir rol oynadı ve başarılarıyla anıldı. Tüm sporcular ve antrenörler, bu başarılarından dolayı tebrik edildi.