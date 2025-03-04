Afyonkarahisar U14 Maçında Gerginlik Çıktı

AFYONKARAHİSAR’DA KAVGA ORTAMI

Afyonkarahisar’da gerçekleşen U14 yarı final karşılaşmasında, maçın bitiş düdüğü ile birlikte iki takımın futbolcuları, teknik ekipleri ve taraftarları arasında ciddi bir kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu bu olay, polisin müdahalesiyle sonlandı.

Safa Gençlik Spor FİNALE YÜKSELDİ

Müsabakada Safa Gençlik Spor ile Anadolu Gücü karşı karşıya geldi. Maç, Safa Gençlik Spor’un 2-1 galibiyeti ile sonuçlandı ve bu sonuçla birlikte Safa Gençlik Spor finale yükseldi. Ancak, maçın bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte saha bir anda kargaşaya sahne oldu. İlk olarak futbolcular arasında başlayan kavga, daha sonra sahaya giren taraftarlar ve teknik heyet tarafından da desteklenerek büyüdü.

POLİS MÜDAHALESİ İLE SON BULDU

Olaylar, çok sayıda kişinin darbe almasıyla devam etti. Ancak, polisin olaylara müdahale etmesi sonrasında bu kargaşa sona erdi. Afyonkarahisar’daki bu olaylar, futbol müsabakalarında yaşanan gergin ortamların ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.