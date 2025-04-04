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Afyonkarahisar Valisi Sevgi Evleri’nde Çocukları Ziyaret Etti

AFYONKARAHİSAR VALİSİ ÇOCUKLARI ZİYARET ETTİ

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Sevgi Evleri’nde devlet himayelerinde kalan küçük çocuklara bayram ziyareti yaparak hediye ve harçlık dağıttı. Ramazan Bayramı programı kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretler ile etkinliklerine devam eden Vali Yiğitbaşı, bu çerçevede kentteki Sevgi Evleri’nde kalan çocukları ziyaret etti.

VALİ YİĞİTBAŞI’NDAN AÇIKLAMALAR

Ziyaret sonrası yaptığı açıklamada Vali Yiğitbaşı, “Devletimizin himayelerinde yetişen delikanlılarımızı ziyaret ettik. Evlatlarımızın hayallerini ve hedeflerini dinlemek, her birinin bakışlarından cesur yüreklerini görmek çok kıymetliydi. En büyük arzumuz, bu çocuklarımızın kendilerine güvenen, vatanına milletine hayırlı evlatlar olarak yetişmeleri ve Devletimizin sıcak eli ile şefkatinin daima onların üzerinde olacağını bilmeleridir” şeklinde konuştu.

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