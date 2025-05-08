Afyonkarahisar Valisi, Trafik Bilincini Vurguladı

VALİ YİĞİTBAŞI, ÇOCUKLARA TRAFİK BİLİNCİNİ ANLATTI

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katılarak çocuklara trafik bilincinin önemini anlattı. Bu kapsamda Zafer Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlikler, oldukça büyük ilgiyle karşılandı. Programda, Vali Yiğitbaşı’nın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan ve Vali Yardımcısı Mehmet Keklik de yer aldı.

EĞİTİM FAALİYETLERİ VE UYGULAMALAR

Etkinlikler sırasında, çocuklara trafik bilinci kazandırmaya yönelik çeşitli eğitim faaliyetleri düzenlendi. Trafik kurallarının önemi ve güvenli yaya davranışları gibi konular, uygulamalı olarak katılımcılara anlatıldı. Vali Yiğitbaşı, bu konudaki verilen bilginin önemine dikkat çekerek, “Trafik Haftası’nda vatandaşlarımızın, çocuklarımızın ve gençlerimizin farkındalığını ve bilinçlendirilmesini temel alarak çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.

KÜÇÜK YAŞLARDA TRAFİK BİLİNCİ KAZANDIRILMASI

Vali Yiğitbaşı, trafik bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının gerekliliğini vurguladı. Etkinlik boyunca çocuklarla yakından ilgilenerek onlara çeşitli hediyeler verdi ve böylece günlerinin daha renkli geçmesini sağladı.