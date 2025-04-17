Afyonkarahisar Valisi Ziyaret Gerçekleştirdi

VALİ YİĞİTBAŞI İSTİKLAL TANITIM MERKEZİ’NI ZİYARET ETTİ

Afyonkarahisar’ın Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Büyük Taarruz ve Kurtuluş Savaşı’nın panoramik sunum tekniğiyle tanıtıldığı İstiklal Tanıtım Merkezi’ni ziyaret etti. Merkezdeki renovasyon süreci hakkında bilgi almak için Vali Yiğitbaşı’na, Tarım ve Orman Bakanlığı 5. Bölge Müdürü Kemal Can ile şirket yetkilileri eşlik etti.

MERKEZDEKİ DÜZENLEMELER HAKKINDA SUNUM

Ziyaret sırasında, merkezin yazılı ve görsel materyalleri ile gerçekleştirilen düzenlemeler hakkında kapsamlı bir sunum yapıldı. Bu sunum, ziyaretçilere merkezin sunduğu imkanlar ve amaçları konusunda daha fazla bilgi edinme fırsatı sundu.