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Afyonkarahisarlı Sporcular, Madalya Kazandı

AFYONKARAHİSARLI SPORCULAR BOLU’DA BAŞARI ELDE ETTİ

Afyonkarahisar’dan katılan sporcular, Bolu’da düzenlenen Okullar Arası Muay Thai Türkiye Şampiyonası’nda önemli bir başarı elde etti. Bu şampiyonada gösterdikleri üstün performans sayesinde sporcular, altın, gümüş ve bronz madalyalar kazanarak kente döndü.

DERECEYE GİRENLER AÇIKLANDI

Bolu’daki şampiyonada Saruhan Şanlı ve İkra Nur Doğan Türkiye birincisi olurken, Yasemin Solakoğlu ve Hüseyin Acar ikinciliği elde etti. Ayrıca, Muhammed Ali Aydoğdu, Emre Batuhan Gürler ve Şahin Demir, üçüncülükle başarılarına katkıda bulundu. Afyonkarahisar, bu önemli organizasyondan toplamda yedi madalya ile döndü.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, dereceye giren sporcuları ve antrenörlerini kutladı. Kasapoğlu, sporun yaygınlaştırılması adına yapılan çalışmaların sonuçlarını vermeye başladığını belirtti.

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