Afyonspor Sorunları Aşılamadı Ve İddialar Var

AFYONSPOR’DA YAŞANAN SIKINTILAR

Karşıyaka’nın 3’üncü Lig 4’üncü Grup’taki sezonun ilk haftasında karşılaşacağı rakibi Afyonspor’da ciddi problemler devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında 2’nci Lig’den çekilen Afyon ekibi, üst üste iki maça çıkmayınca Futbol Federasyonu tarafından hükmen yenik sayıldı ve küme düştü. Bu sezon da sorunlar peşini bırakmıyor.

TRANSFER YASAĞI VE PARALI ŞİKAYETLER

Afyonspor, transfer yasağını kaldırma konusunda ilerleme kaydedemiyor. Bazı kişiler, yasağın kaldırılmasıyla ilgili vaatte bulunarak 35 amatör ve profesyonel genç futbolcuyu kampta topladı. İddialara göre, bu kişiler futbolculardan ve ailelerinden para toplama çabasında. Kampta malzeme, masör ve fizyoterapist gibi bir destek bulunmuyor. Ayrıca, teknik direktörün de kampı terk ettiği bildirildi.

KARŞILACAK MAÇ VE KADRO ÇALIŞMALARI

Karşıyaka, rakibi Afyonspor’u 7 Eylül Pazar günü Alsancak Stadı’nda saat 19.00’da ağırlayacak. Yeşil-kırmızılı yönetim, kongrenin ardından mazbatayı alarak 17 yeni transfere lisans çıkarmak için sıkı bir zaman yarışı içinde. Ankaraspor’da oynadığı dönemden dolayı bahis iddiaları nedeniyle tedbirli olarak PFDK’ya sevkedilen yeni golcü Ömer Faruk Sezgin’in durumu ise halen belirsizlik içeriyor. Yönetim, her ihtimale karşı golcü arayışlarını sürdürüyor.