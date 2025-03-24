Afyonspor’un Mali Sorunları Yeniden Gündemde

AFYONSPOR’UN MALİ SORUNLARI GÜNDEME GELDİ

Afyonspor, Türk futbolundaki mali ve idari sorunlarla gündemde olan kulüplerden biri olarak dikkat çekiyor. Kulübün geçmiş başkanları Nadir Güzbey ve Niyazi Ertaş ile Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasındaki gerilim, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)’nun sunduğu belgelerle yeni bir aşamaya taşındı. İddialara göre, Afyon Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Güzbey ve Ertaş’ın kulüp başkanlıklarını resmi yazışmalarda gizleyerek onların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve vergi sorumluluklarından kurtulmalarını sağladı. Ancak TFF’nin yayınladığı belgeler, bu iddiaları geçersiz kılarak eski başkanların sorumluluğunu net bir biçimde ortaya koyuyor.

KASAPOĞLU’NUN SUÇLAMALARI

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Güzbey ve Ertaş’ın Afyonspor’daki liderlik rollerini SGK’ya gönderilen belgelerde kasten bildirmediği suçlamasıyla karşı karşıya. Bu durum, Kasapoğlu’nun eski başkanları mali yükümlülüklerden korumak amacıyla kulübün birikmiş borçlarını göz ardı yettiği ve onları yasal sorumluluklardan muaf tutma çabası içinde olduğunu gösteriyor. Bahsi geçen borçlar, Güzbey ve Ertaş’ın başkanlıkları döneminde biriken sosyal güvenlik primleri ve vergilerden oluşuyor. İddiaların ortaya atılması, hem Afyonspor’un hem de eski yöneticilerin finansal hesap verebilirliğini sorgularken, müdürlüğün tarafsızlığı ve şeffaflığı konusunda ciddi eleştirilerde bulunulmasına sebep oldu.

TFF’NİN MÜDAHALESİ

Türkiye Futbol Federasyonu, bu tartışmalara noktayı koyacak önemli bir adım attı. TFF, Nadir Güzbey ve Niyazi Ertaş’ın Afyonspor’daki başkanlıklarını doğrulayan resmi belgelerin ortaya çıkmasını sağladı ve bu belgeler SGK’ya iletildi. Sunulan belgeler, her iki ismin kulübün başında olduğu dönemdeki liderlik rollerini kesin kanıtlarla destekliyor. TFF’nin bu hamlesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün es geçerek eski başkanlara mali fayda sağlama çabasını boşa çıkarttı. TFF’nin Türk futbolundaki otoritesini pekiştiren bu gelişme, kulübün mali sorumluluğunun Güzbey ve Ertaş’a ait olduğunu da netleştiriyor.

HUKUKİ SÜREÇ BEKLENİYOR

Nadir Güzbey ve Niyazi Ertaş’ın Afyonspor’daki başkanlık dönemi, kulübün mali ve sportif açıdan sorunlar yaşamasına sebep oldu. Güzbey’in liderliğinde Afyonspor, birinci ligden ikinci lige, ardından ikinci ligden üçüncü lige düşerek başarısızlıklar yaşadı. Ertaş ise başkanlık görevinde etkin bir yönetim göstermeyerek sorunları daha da derinleştirdi. TFF’nin sunduğu belgeler, Güzbey ve Ertaş’ın kulübün borçlarıyla ilgili olarak kişisel sorumluluklarını net bir şekilde ortaya koydu. Türk hukukuna göre, kulüp başkanları, görev sürelerinde ortaya çıkan borçlardan şahsen sorumlu tutulabiliyor. Bu gelişmenin ardından SGK ve vergi dairesinin eski başkanlara yönelik haciz işlemi başlatma ihtimali, kamuoyunda merakla takip ediliyor. Eğer bir haciz süreci başlatılırsa, Güzbey ve Ertaş’ın kişisel mal varlıkları tehlikeye girebilir.

KASAPOĞLU’NUN İTİBAR RİSKİ

Aynı zamanda, İsmail Hakkı Kasapoğlu’nun iddialarının soruşturulması durumunda mesleki durumu ve itibarı da tehlikeye girebilir. Kasapoğlu’nun eski başkanları korumaya yönelik hareket ettiği suçlamaları, müdürlüğün tutumunu sorgulanabilir hale getiriyor. Bu süreç, spor kulüplerinde idari ve mali denetimlerin artırılması gerektiği tartışmalarını yeniden alevlendiriyor. Tüm taraflar, SGK ve vergi dairesinin vereceği karara odaklanmış durumda. TFF’nin sunduğu belgeler, Güzbey ve Ertaş’ın kulüp başkanlıklarını kanıtlayarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün iddialarını geçersiz kıldı. Bu gelişme, kulübün mali krizinde kimin sorumlu olduğuna dair açık bir yanıt sunuyor ve Afyonspor’un geleceği için şeffaf bir yönetim ve hesap verebilirlik ihtiyacını öne çıkarıyor. SGK ve vergi dairesi, bu yeni belgeleri değerlendirerek eski başkanlara haciz uygulayıp uygulamamak konusundaki kararını en yakın zamanda verecek. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün misyonu ise hukuki ve etik açıdan daha fazla sorgulamayı gerektiriyor. Kulübün geçmişine geri dönmesi, ancak bu krizin bütün yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların hesap vermesiyle mümkün olacak. Gelişmeler, Türk futbol camiası ve Afyon kamuoyu tarafından dikkatle izleniyor.