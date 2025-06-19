Ağ Göl Ve Kara Göl, Güzellik Sunuyor

DOĞANIN RENK ŞÖLENİ

Sivas’ın Zara ilçesinde yer alan, dipten kaynayan sularla oluşmuş ve bozkır ortasında nazar boncuğunu andıran Ağ Göl ve Kara Göl, bahar aylarında göz alıcı renkleri ile dikkat çekiyor. Sivas il merkezine 55, Zara ilçe merkezine 20 kilometre mesafedeki bu göller, Canova ve Çimenyenice köyleri arasında yan yana yer alıyor ve her mevsimde farklı bir güzellik sunuyor. Karstik dolin tipindeki bu göller, görünüşleri ve renkleri ile adeta dünya dışından bir yer hissi uyandırıyor.

ULAŞIM VE DERİNLİK

Canova köyünden yaklaşık 2 kilometrelik bir arazi yoluyla ulaşılabilen Ağ Göl ve Kara Göl, yaz kış ziyaretçilerini ağırlıyor. Tam olarak bilinmese de Ağ Göl’ün 17, Kara Göl’ün ise 9 metre derinliğe sahip olduğu tahmin ediliyor. Bugünlerde bitki örtüsü çeşitliliği ile ön plana çıkan bu göller, bir renk şöleni sunuyor.

Göllerin mavi, yeşil ve turkuaz renkleri, göl kenarındaki arazilerde yetişen beyaz, sarı ve mor renkli iç içe geçmiş çiçeklerle birleştiğinde muhteşem bir manzara oluşturuyor. Doğa ve fotoğraf tutkunları için popüler bir ziyaret noktası olan bu bölge, her mevsim meraklıları kendine çekiyor.