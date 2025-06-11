AG600 Uçağı Resmi Üretime Girdi

AMFİBİ UÇAĞIN ÜRETİM SERTİFİKASI ALINDI

Çin’in yerli olarak geliştirdiği “Kunlong” kod adlı AG600 amfibi uçağı, 11 Haziran’da önemli bir aşamayı geçti. Çarşamba günü Çin Sivil Havacılık İdaresi’nden gerekli üretim sertifikasını aldıktan sonra uçağın resmi olarak seri üretime girmesi sağlandı.

SERİ ÜRETİME GEÇİLDİ

AG600, hem suda hem de karada kullanılabilme yeteneği ile öne çıkıyor. Bu uçak, çeşitli görevlerde etkin bir şekilde kullanılma potansiyeline sahip ve bu durum, özellikle acil durum müdahale operasyonlarında önemli bir yere sahip olabiliyor.