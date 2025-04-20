Ag600 Uçağı Sertifika Aldı, Onaylandı

AG600 TİPİ UÇAK SERTİFİKA ALDI

Çin’in kendi yarattığı AG600 tipi büyük amfibik yangın söndürme uçağı, 20 Nisan’da Beijing’deki Çin Sivil Havacılık İdaresi’nden tip sertifikasını aldı. Bu sertifika, uçağın başarılı bir şekilde geliştirildiğini ve pazar girmesinin onaylandığını gösteriyor. AG600, Çin’in sivil havacılık alanında uçuşa elverişlilik düzenlemelerine uygun olarak tasarlanan ilk büyük sivil özel amaçlı uçak olma özelliği taşıyor.

ACİL DURUM İHTİYAÇLARINI KARŞILIYOR

Ayrıca, bu uçak ulusal acil kurtarma sistemi ve doğal afet önleme ile kontrol sisteminin önemli gereksinimlerini karşılamak amacıyla geliştirilmiştir. AG600, insanların can ve mal güvenliğini korumak için kritik bir havacılık aracı olarak ön plana çıkıyor.