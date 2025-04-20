Haberler

Ag600 Uçağı Sertifika Aldı, Onaylandı

AG600 TİPİ UÇAK SERTİFİKA ALDI

Çin’in kendi yarattığı AG600 tipi büyük amfibik yangın söndürme uçağı, 20 Nisan’da Beijing’deki Çin Sivil Havacılık İdaresi’nden tip sertifikasını aldı. Bu sertifika, uçağın başarılı bir şekilde geliştirildiğini ve pazar girmesinin onaylandığını gösteriyor. AG600, Çin’in sivil havacılık alanında uçuşa elverişlilik düzenlemelerine uygun olarak tasarlanan ilk büyük sivil özel amaçlı uçak olma özelliği taşıyor.

ACİL DURUM İHTİYAÇLARINI KARŞILIYOR

Ayrıca, bu uçak ulusal acil kurtarma sistemi ve doğal afet önleme ile kontrol sisteminin önemli gereksinimlerini karşılamak amacıyla geliştirilmiştir. AG600, insanların can ve mal güvenliğini korumak için kritik bir havacılık aracı olarak ön plana çıkıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Ceviz Üreticileri Birliği Toplandı

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde, Ceviz Üreticileri Birliği'nin genel kurulunda Oğuz Hantal yeniden başkan seçildi ve birliğin adı Çorum Ceviz Üreticiler Birliği olarak güncellendi.
Haberler

Bursa’nın Fethi Şenliği’nde Düğün Yapıldı

Bursa'nın fethinin 699. yılı kutlamaları kapsamında Soğukpınar Mahallesi'nde köy düğünü etkinliği düzenlendi. Başkan Aydın, gelecek yılki kutlamaların uluslararası olması hedefini dile getirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.