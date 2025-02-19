Ağabey ve Eniştesiyle Birlikte Bıçaklandı

OLAYIN GERMENİ

Olay, 16 Şubat Pazar günü saat 10.30 sıralarında Gediz Mahallesi’nde gerçekleşti. Evli ve 9 aylık bir çocuk babası olan Eyüp Unutur, oğluna bebek bezi almak için evinden çıktı. İddiaya göre, sokakta yürüyen Unutur’a sokak köpekleri saldırdı. Unutur, köpeklerden korunmak için ayaklarını savururken, hemen ardından bir markete koşarak sığındı. Markette çalışanlar, köpeklere yaklaşımında Unutur’un saldırgan olduğunu savunarak, onu tekme tokat dövdü. Unutur, bir süre sonra ortam sakinleşince olay yerinden ayrıldı.

YENİDEN MARKETTE BULUŞMA

Unutur, bir saat sonra bu kez ağabeyi İlyas Unutur ve eniştesi Erhan Yıldız ile birlikte markete geri dönüp, yaşanan olayın nedenini sormak istedi. Bu durum gerginliğe yol açarken, Eyüp Unutur ve beraberindekiler, marketteki bir grubun saldırısına uğradı. Unutur ve beraberindekiler bıçakla yaralandı. Tüm bu olaylar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı ve taburcu oldular. Bunun yanı sıra, polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüphelilerden altısını gözaltına aldı ve adliyeye sevk edilenlerden ikisi tutuklandı.

EYÜP UNUTUR’UN AÇIKLAMALARI

Yaşadığı baskıcı durumu anlatan Eyüp Unutur, “Köpeklerin saldırısına uğradım. Yakınımdaki markete sığındım ancak içerden de köpekler çıktı. Markettekilerden bir şefkat, koruma beklerken argo, saldırı ve tehditle karşılaştım. Hayvanlara yardımcı olan bir sivil toplum kuruluşu mensubu olduklarını söylüyorlar ama değil. Sen insanı öldüresiye döv, sonra hayvanı koruduğunu iddia et. ‘Sen köpeklere mi saldırırsın’ diyerek, beni öldüresiye dövdüler.” diye konuştu.

PEŞİNDEN GELEN SORUNLAR

Olaydan sonra telefonunu kaybeden Unutur, tekrar markete gitmeye karar verdi. “Ağabeyim ‘Gidelim, neden saldırdılar öğrenelim’ dedi. İçeri girdik. Gittiğimizde karşı tarafın kalabalık olduğunu biliyorduk. Kavgaya gitmedik bu nedenle zaten. Göz yaşartıcı sprey ve yumruklu, bıçaklı saldırı oldu. 2 metrelik kalası üzerimde kırdılar. Şu an hayatta olmayabilirdim.” dedi.