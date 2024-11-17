“Ağabeyini Boğarak Öldüren Kişi Gözaltında”

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE YER

Dün akşam saat 21.00 civarında, ilçenin Kozçeşme köyünde bir olay gerçekleşti. Evde içki içtikleri iddia edilen Ahmet Hasırcı ve ağabeyi Mehmet Hasırcı arasında henüz bilinmeyen bir sebep yüzünden bir tartışma çıktı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞÜYOR

Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşüyor. Kavga sırasında Ahmet Hasırcı, ağabeyi Mehmet Hasırcı’yı boğarak ciddi yaralanmasına neden oluyor. Olayı gören köylüler, durumu hemen yetkililere bildiriyor.

İHBAR ÜZERİNE GELEN EKİPLER

Yapılan ihbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk ediliyor. Mehmet Hasırcı’nın cansız bedeni, savcı ve jandarmanın yapmış olduğu incelemenin ardından otopsi için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne götürülüyor.

SORUŞTURMA VE CENAZE İŞLEMLERİ

Jandarma ekipleri, Ahmet Hasırcı’yı gözaltına alıyor. Mehmet Hasırcı’nın cenazesinin otopsinin ardından köy mezarlığında toprağa verileceği bilgisi paylaşılıyor.